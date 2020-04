Fortnite aggiornamento 12.41, server offline: cosa aggiunge la nuova patch

Fortnite non funziona, da questa mattina i server sono offline. Niente paura però, è un problema comune. Il motivo? La classica manutenzione che anticipa un nuovo aggiornamento (in questo caso il 12.41) per il gioco di Epic Games. L’azienda ha comunicato l’arrivo della nuova patch tramite una nota, i server dovrebbero tornare attivi tra poche ore, entro le 12 italiane.

Cosa aggiunge l’aggiornamento 12.41? Ancora non c’è nulla di ufficiale, ma è probabile che venga inserito un nuovo modello di fucile a pompa. Per scoprirlo però, così come tutte le novità presente nella patch, è necessario aspettare il comunicato di Epic Games che annuncerà i cambiamenti apportati a Fortnite.

Fortnite, in arrivo il concerto di Travis Scott

Downtime for v12.41 has begun. We’ll provide an update when downtime ends. pic.twitter.com/axV3qVYzfe — Fortnite Status (@FortniteStatus) April 21, 2020

Fortnite intanto di prepara ad un’altra grande sorpese: un concerto del rapper americano Travis Scott. Non è una novità per il gioco Epic Gmes proporre eventi crossover con altri brand o personaggi reali, è già accaduto in passato. Travis Scott sarà protagonista di un vero e proprio tour chiamato Astronomical. Di seguito date e orari per seguirlo:

Venerdì 24 aprile 2020 01.00

Venerdì 24 aprile 2020 16.00

Sabato 25 aprile 2020 06.00

Sabato 25 aprile 2020 17.00

Domenica 26 aprile 2020 00.00