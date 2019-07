Fortnite, dov’è la paperella nella schermata Tuffo d’Estate

Fortnite continua a regalare nuove sfide ai milioni di utenti desiderosi di completare a fondo ogni aspetto del Battle Royal targato Epic Games. Proprio in queste ore è disponibile una delle ultime sfide delle 14 messe a disposizione (una ogni 24 ore). In questo caso la richiesta è apparentemente semplice, ma per trovare la soluzione c’è bisogno di tanta pazienza o in alternativa potete leggere questa guida che vi fornirà la soluzione all’enigma.

L’ultima sfida di Fortnite richiede infatti di trovare una paperella di colore giallo per riscattare la musica Scintille. Un passo in più per riscattare il dorso colorato di Frappè che per essere ottenuto richiede il completamento di tutte e 14 le sfide dei Giorni d’Estate.

Fortnite, dov’è la paperella?

Due ostacoli si frappongono tra voi e la paperella: l’ubicazione dell’oggetto che non sarà facilmente visibile e i nemici che tenteranno di sottrarvela da sotto il naso. L’oggetto in questione è stato collocato dai programmatori di Epic Games nella zona desertica della mappa, uno dei luoghi più a sud del gioco.

La paparella si trova all’interno di una bacinella nei pressi di una pala. Dovrete aguzzare bene la vista per capire dove si trovi, o in alternativa guardare il video che vi proponiamo sotto seguendolo passo passo per arrivare a trovare il desiderato oggetto giallo.