Fortnite Patch 13.30, server offline: cosa aggiunge l’aggiornamento

Fortnite si aggiorna alla versione 13.30 con una nuova patch. L’annuncio arriva da Epic Games che sui suoi profili social ha avvertito gli utenti che i server di gioco saranno offline per le prossime ore per permettere l’aggiornamento e introdurre le consuete novità settimanali.

Non sono ancora state rese note le aggiunte che verranno applicate al gioco, ma è probabile che oltre alla correzione di alcuni bug verranno implementate skin e armi nuove, di cui non mancheremo di aggiornarvi appena arriveranno comunicazioni ufficiali in merito. I server dovrebbero essere offline fino alle 12.

Mida torna in Fortnite?

La patch 13.30 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 è quindi in arrivo, e potrebbe magari regalare qualche sorpresa inaspettata. Fortnite, è risaputo, è disseminato di segreti e citazioni. L’avventura di Epic Games ha abituato a stupire e lo sta facendo anche in queste ore.

Molti utenti, infatti, hanno notato che in alcuni punti sono stati lasciati dei riferimenti a Mida, il personaggio che nei precedenti capitoli ha cercato di fermare la tempesta provocando invece un’enorme inondazione a causa del sabotaggio della sorella. Non è detto, quindi, che l’aggiornamento 13.30 non veda il ritorno di Mida del mondo di Fortnite.