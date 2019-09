Fossati e Mina in un cd inedito: “Solo un matto poteva dire di no”

Un poeta prima ancora che un fine musicista, le cui splendide canzoni hanno ‘vissuto più vite artistiche’ grazie alle meravigliose versioni ‘femminili’ testimoniate negli anni prima da Mia Martini, e poi da Fiorella Mannoia.

Ma è risaputo che in Italia, la ‘consacrazione’ (vedi ‘Marinella’, che lanciò un allora sconosciuto de Andrè) passa soprattutto attraverso la voce femminile per eccellenza: quella di Mina.

Così, dopo tanti anni di eccellenti canzone lanciate separatamente, Ivano Fossati compare al fianco della ‘Tigre di Cremona’ in album di inediti, targato Sony Music, la cui uscita è prevista per il prossimo 22 novembre.

Il nuovo disco composto dal cantautore genovese consta di 11 nuove canzoni (già da oggi è in pre-order il cd, mentre da domani toccherà anche al cd deluxe hardcover book), e quando qualcuno ha provato a ricordargli la ‘sua antica promessa’, Fossati ha replicato: “Dopo otto anni la mia decisione non cambia: non torno a fare dischi né concerti, ma per niente al mondo mi sarei negato la gioia di scrivere questo album. Nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina”. Ne siamo davvero felici…

Max