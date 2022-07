Francesco Totti ed Ilary Blasi: “Il nostro matrimonio è finito”. Confermata la notizia annunciata oggi da ‘Dagospia’

Francesco Totti, non può che ‘confermare’ e, quasi a volersi scusare cica il suo atteggiamento in passato rispetto a questa ‘voce’, aggiunge che “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile“.

Con Ilary matrimonio finito, Totti: “Tutto quello che ho detto e fatto è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli”

“Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli“.

Ilary: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato, Invito tutti a evitare speculazioni“

Dal canto suo Ilary Blasi, non può che confermare definitivamente ‘quella notizia’ che a Roma continuava a riecheggiare sin dalle prime ore del mattino: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia“.

Totti ed Ilary, la conferma della fine di un matrimonio più volte ‘annunciata’… dai giornali

In realtà già lo scorso 21 gennaio, negli ambienti romani e, soprattutto legati gossip, aveva suscitato grande scalpore, annunciando per primo la crisi matrimoniale intercorsa tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, al punto da dare per definitivamente finito il loro legame, dopo 20 anni insieme, 17 dei quali da marito e moglie.

Totti ed Ilary, quando il sito di D’Agostino scatenò il polverone mediatico poi smentito dal calciatore

Una notizia quella che il gettonato sito di Roberto D’Agostino, ‘Dagospia’, anticipò, che oltre a far ‘mormorare’ tutta la Capitale, mandò su tutte le furie lo stesso ex capitano giallorosso il quale, attraverso un messaggio dal suo profilo social smentì, facendo notare – non senza risentimento – come certe notizie andassero poi ad influire negativamente anche sul morale dei propri figli. Insomma ne seguì un gran ‘vociare’ e, lentamente, tutto sembrò rientrare nella normalità, anche se ogni tanto la rivista di turno parlava di ‘separazione in casa’.

Totti ed Ilary, D’Agostino replicò: “I problemi di casa Totti? Lo sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà”

Investito da un coro di critiche, D’Agostino replicò affermando che “Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla-bla-bla“. E poi l’affondo: “I problemi di casa Totti? Lo sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà. Totti è stato l’Ottavo Re di Roma.. Ai Re si perdona tutto e si nascondono le magagne“.

Totti ed Ilary, il sito di D’Agostino torna ad annunciare la separazione. Seguirà la conferma o la smentita?

Ed oggi ‘Dagospia’ è tornato alla carica annunciando che “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale“. E così è stato…

Max