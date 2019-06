Francia 2019, un Mondiale anche di bellezze…

Premettiamo, siamo tifosi del calcio femminile e, complice l’ottimo Mondiale delle nostre Azzurre in terra francese, non possiamo che gioire del grande consenso popolare che questo ‘settore’ sportivo sta riscuotendo tra la gente.

Domani poi ci attendono i quarti contro le agguerrite olandesi, e mai come ora c’è bisogno di sostenere le nostre splendidi amazzoni.

Ed a proposito di amazzoni, visto che per alcuni ‘l’anche bello non guasta‘, inevitabilmente sulla rete sono iniziate le inevitabili ‘classifiche’ relative alla calciatrice del mondiale più sexy, più seguite, e via dicendo.

Ora, al di là dell’aspetto puramente ‘maschilista’ (ma non solo, credeteci) della faccenda, bisogna ammettere che molto ‘dell’appeal’ che alcune giocatrici riescono a trasmettere è inevitabilmente veicolato anche dalle loro – per alcune – scultoree fattezze.

La ‘Miss Usa’ Abby Dahlkempe…

Tra queste, rivela la rete, sarebbero le americane a guidare l’indice del gradimento, con la coppia formata da Abby Dahlkempe (nella foto, ritenuta ‘la più bella di Francia 2019’) ed Alex Morgan, forse più stimata per le sue doti calcistiche che fisiche. Tuttavia se la centrale degli States (dove il calcio femminile è molto più seguito di quello maschile), è ritenuta tra le più sexy, la Morgan – ha scritto addirittura ‘Time‘ – risulta fra i 100 personaggi più influenti dell’anno scorso. Non da meno poi la loro compagna di squadra Crystal Dunn, anch’essa tra le più seguite dai media statunitensi.

… ed il lato B della Bonansea

E se a livello ‘europeo’ in molti propendono per la francese Sakina Karchaoui, tra le azzurre piacciono la Sara Gama, Martina Rosucci mentre, per via di un fermo immagine che la ritrare ‘da tergo’, a terra, l’eccellente Barbara Bonansea ha letteralmente infiammato il web aggiudicandosi all’unanimità il titolo di ‘lato B più bello del Mondiale‘.

Noi restiamo tuttavia dell’idea che le nostre grandi calciatrici sono grandi professioniste (e dovrebbero essere stipendiate come tali), e che se proprio l’eventuale passaggio alla semifinale dovesse essere ‘suggerito’ dal lato B – in senso lato – che sia per un rigore e non per uno scatto malizioso…

Max