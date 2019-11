Frane ed allagamenti: a forte rischio 9 comuni su 10

Mentre la pioggia continua a martellare il Paese, e altrettanta ne è prevista anche per la prossima settimana, la Protezione Civile in primis non può che seguire con evidente e legittima preoccupazione l’evolversi della situazione sotto il profilo idrogeologico che, come è ormai noto, è il tallone d’Achille di gran parte della Penisola.

A sottolinearlo, stamane al Cnr, lo specifico convegno organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea), intitolato per l’appunto al dissesto idrogeologico.

Ebbene, i dati emersi sono a dir poco raccapriccianti: intanto per una superficie complessiva di oltre 300mila km (poco più del 16% del territorio nazionale), è composta da aree definite pericolose. Per quel che riguarda invece lo stato di massima allerta relativo alle frane e al rischio idraulico, sono addirittura 7.983 i comuni costretti a vivere con questa ‘spada di Damocle’ sul capo, parliamo del 91,1% del totale.

Dunque, tornando a questo momento di ‘meteo – accanimento’, sapere che 9 comuni su 10 sono esposti a tali rischi… non c’è altro da fare che ‘sperare per il meglio’…

Max