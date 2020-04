Fratelli d’Italia: la struggente ballad di Tosca per la croce Rossa Italiana incanta il web

Ragazza dal cuore d’oro, romana del quartiere popolare di San Paolo, prima di diventare Tosca, Tiziana Donati ha fatto una lunghissima gavetta, soprattutto nei locali della Capitale dove, sovente, ospitava ‘Topolina’, un’altra giovane promessa che poi sarebbe divenuta Giorgia Todrani.

Questo per raccontare che Tosca è una ragazza rodata dalla vita, sensibile e sempre pronta a dare una mano, proprio in virtù della sua esperienza di gente e quartieri.

Da anni l’artista collabora come testimonial per la Croce Rossa, la gloriosa istituzione di volontari che dalla Grande Guerra s impegnano con amore e sacrificio per portare cure e conforto. Oggi in Italia è presente in mille punti, assicurando, puntuale, il soccorso attraverso le autoambulanze.

Anche la Croce Rossa sta pagando il suo tributo al coronavirus, con morti e contagiati. A tal proposito Tosca ha deciso di ‘dare del suo’ attraverso l’unica cosa che come pochi altri sa fare: cantare, per sensibilizzare una campagna di raccolta fondi in favore della Cri.

Così la cantante ha scelto di misurarsi con un brano di quelli che compongono il nostro Dna: l’inno di Mameli. Un ‘Fratelli d’Italia’ (presentato in anteprima d ‘DiMartedì’ su La7), quasi ‘sussurato’, emozionante, una struggente ninna nanna, con chitarre a violino, che in pochi minuti ha conquistato le piattaforme… da ascoltare…

