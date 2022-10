Fuori dal Coro domani su Rete4, il caro energia, la quarta dose per i guariti dal Covid, ed i ladri di case

Un viaggio nell’Italia in crisi a causa del caro energia, con commenti di imprenditori e famiglie in difficoltà, sarà al centro del nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, il talk show condotto da Mario Giordano, in onda domani, martedì 18 ottobre 2022, in prima serata su Retequattro. Focus, inoltre, sul tema della transizione ecologica.

Nel corso della serata, un approfondimento sulla quarta dose di vaccino per i guariti da Covid-19, sulla cui necessità emergono posizioni differenti.

Infine, tutti gli aggiornamenti sulle occupazioni abusive di case.

Max