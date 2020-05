Gabriele Esposito, chi è il ballerino di Amici Speciali: età e curiosità

La vittoria di Amici gli ha spalancato la porta dei sogni. Gabriele Esposito è diventato un ballerino professionista, quello che sognava da una vita. Ci è riuscito grazie al talento e alla perseveranza che lo hanno portato a prendere parte al talent show ideato da Maria de Filippi e vinto nel 2016. Un trionfo che lo ha reso a tutti gli effetti un professionista.

Per questo Maria ha deciso di invitarlo a prendere parte ad Amici Speciali, una nuova edizione del programma che prevede la presenza di mostri sacri del talent, che nel corso degli anni hanno vinto o si sono comunque distinti per il loro talento. Il meglio del meglio riunito per fronteggiarsi a colpi di canti e balli, per la delizia dei telespettatori.

Gabriele Esposito, la presunta relazione con Mahmood rivelata da Chi

Gabriele è nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, nel 1997, ha 23 anni. Cresciuto in una famiglia numerosa, sempre con un pensiero in testa: diventare un ballerino. Un sogno rincorso con una volontà di ferro e un talento che gli ha permesso di spiccare il volo. La nonna lo ha convinto a fare il provino di Amici: una scelta che lo ha portato in alto.

Per quanto riguarda la vita sentimentale Gabriele è sempre stato molto riservato, anche se alcuni giornali, come ‘Chi’, hanno ipotizzato un flirt col cantante Mahmood. Il settimanale ha infatti immortalato i due ragazzi insieme a Milano prima della pandemia, avanzando l’ipotesi che tra loro potesse esserci qualcosa in più di un’amicizia. Il tutto testimoniato da alcune foto. Niente di ufficiale però, al momento si tratta solo di voci. Quello che più interessa a Gabriele è far parlare il suo talento.