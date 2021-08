Gaeta, 11 persone salvate dai bagnini, sfiorata la tragedia

Undici persone tratte in salvo a Gaeta, grazie all’intervento di tre assistenti bagnanti, che hanno avuto la prontezza, la forza e la capacità di risolvere nel migliore dei modi una situazione che poteva trasformarsi in una tragedia.

Una vicenda che per alcuni minuti ha tenuto in apprensione i tanti bagnanti che affollavano il litorale gaetano, i quali, dopo aver assistito alla sofferta e impegnativa opera di soccorso, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. L’episodio si è verificato nel tratto di mare antistante il Lido Arenauta, a Gaeta, dove due ragazze di ventidue e ventotto anni, entrambi di Grumo Nevano (Napoli), non riuscivano più a rientrare per le forti correnti.