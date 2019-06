Game of Thrones, Jon Snow esce dalla riabilitazione: le sue condizioni

Spenti i riflettori si è spenta anche la luce per Kit Harington, meglio conosciuto come Jon Snow nella celebre serie Game of Thrones. Terminate le registrazioni dell’opera che lo ha reso celebre in tutto il mondo, l’attore si è sentito perso e vuoto, tanto da scegliere di entrare in una rehab in Connecticut per risolvere i suoi problemi legati anche all’abuso di alcol.

Negli ultimi giorni l’attore è uscito dalla clinica ed è stato avvistato per le vie di Londra in grande forma, pronto a rimettersi in gioco in un nuovo ruolo. Harington è tornato a casa dalla moglie Rose Leslie, conosciuta proprio sul set di Game of Thrones, e le sue condizioni sono state rese note da una fonte vicina all’attore che ha parlato ai microfoni di E! News: “Si sente un po’ meglio e sta andando avanti, la rehab è stata un’esperienza positiva, senza lo stress quotidiano e l’influenza del mondo esterno. Ha trovato serenità e speranza”.

Jon Snow, pronto a combattere di nuovo

La fonte ha poi fatto il punto sulle condizioni psicofisiche dell’attore: “Ha imparato a conoscere se stesso ed ora è concentrato solo sul suo benessere psicofisico, è felice e non vede l’ora di tornare alla vita, ma lo farà a piccoli passi e vivendo giorno per giorno”. Svelate anche le cause che lo hanno portato a prendere la decisione di entrare in rehab: “Si è sentito perduto, è stato la sua vita per tanto tempo e si è concentrato sul suo personaggio in maniera totale per anni. Aveva già sofferto molto per la morte e anche per il ritorno di Jon Snow, dopo la fine della serie è stato ancora peggio. Ora sta lottando per capire chi è e cosa gli riserverà la carriera in futuro”.

In chiusura: “Vedere Kit soffrire è stato difficile anche per lei, ma non si è mai persa d’animo e lo ha sempre incoraggiato, perché sapeva che il marito per stare bene aveva bisogno d’aiuto”, ha concluso la fonte vicina a Kit Harington.