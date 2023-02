Gas, prezzo in rialzo ma ancora sotto i 50 euro

(Adnkronos) – Il Gas ancora sotto i 50 euro a metà giornata. All’hub Ttf di Amsterdam il gas si attesta attualmente a 49,895 euro al megawattora, in rialzo del 2,787%.

Il presso del gas ieri era sceso sotto i 48 euro toccando il livello minimo da inizio dicembre 2021.

Il consumo di gas naturale nell’Ue è calato del 19,3% nel periodo compreso tra agosto 2022 e gennaio 2023, rispetto alla media degli stessi mesi tra il 2017 e il 2022, ha comunicato Eurostat. Il Consiglio aveva fissato l’obiettivo di ridurre il consumo di gas del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo nei cinque anni precedenti.

Tra agosto 2022 e gennaio 2023, tra i Paesi Ue, l’Irlanda è quello che ha ridotto di meno i consumi (-0,3%), mentre Spagna (-13,7%) e Slovenia (-14,2%) hanno registrato un calo significativo, ma non hanno ancora raggiunto l’obiettivo del 15%.

Negli altri Paesi Ue i consumi di gas sono calati più del 15%; in alcuni sono crollati di oltre il 40%, in particolare in Finlandia (-57,3%), Lituania (-47,9%) e Svezia (-42%). In Italia la riduzione è stata intorno al 18%, comunque al di sopra del target. Il consumo di gas è invece aumentato a Malta e in Slovacchia, secondo i grafici allegati.