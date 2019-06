Gay pride 2019, domani 28 giugno festeggia 50 anni: il programma

Domani 28 giugno 2019 ricorrono i 50 anni dai moti di Stonewall, gli scontri che nello stesso giorno del 1969 contrapposero gruppi di omosessuali e la polizia a New York, ispirando di fatto le successive manifestazioni dei Gay Pride.

Gay Pride 2019: le “parade” previste ad oggi da New York a Milano, Bari, Palermo e Roma

Il 28 giugno viene infatti considerata simbolicamente come la data di nascita del movimento di liberazione gay in tutto il mondo, scelta successivamente dal movimento LGBT come giornata mondiale dell’orgoglio LGBT.

Tradizionalmente, quindi, in tutto il mondo le giornate del Pride vengono organizzate proprio a ridosso del 28 giugno, e nel cinquantennale della rivolta di Stonewall sono in programma numerose iniziative.

New York, la città dove è nato tutto nel 1969, ha organizzato il suo Pride per domenica 30 giugno 2019. In Italia invece si inizia a Palermo proprio il 28 giugno, mentre il giorno dopo, sabato 29 giugno, ci saranno le manifestazioni di Catania, Treviso, Milano e Bari.