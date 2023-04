Gb, domenica test allerta calamità: l’allarme sui cellulari

(Adnkronos) – Domani sulla maggior parte degli smartphone dei cittadini britannici suonerà un allarme d’emergenza. Si tratta di un test promosso dal governo, che intende preparare i cittadini alla ricezione sul proprio cellulare di avvisi relativi a imminenti calamità, come ad esempio disastri meteorologici, inondazioni e incendi. Londra ritiene infatti che il test sia uno strumento essenziale per migliorare la risposta delle persone alle emergenze.

Il messaggio di allerta sull’inizio del test, che comincerà alle ore 15 locali, le 16 italiane, sarà ricevuto da tutti i telefoni cellulari con 4G e 5G. L’allarme d’emergenza scatterà in seguito, accompagnato da vibrazioni e suoni, il cui volume non potrà essere abbassato, per un massimo di 10 secondi.

Il cittadino, che non volesse sentire il proprio cellulare squillare, non ha scelta: l’allarme suonerà in ogni caso, anche se il dispositivo dovesse essere impostato in modalità silenziosa.