Generali, migliaia di agenti a Milano per prima convention in sette anni

(Adnkronos) – A sette anni di distanza dall’ultimo incontro in presenza, migliaia di agenti di Generali Italia si sono riuniti a Milano per conoscere i nuovi obiettivi di business della compagnia assicurativa. Protezione, salute e formazione delle risorse sono infatti i pilastri della nuova strategia di Generali, come spiega Marco Oddone, Chief marketing & distribution Officer Generali Italia: “Un aspetto importante al quale vogliamo dedicare massimo impegno è quello della relazione con i clienti, il più grande patrimonio della compagnia. Proprio per questo motivo stiamo cercando di cambiare il nostro modo di relazionarci con loro e di portare la nostra competenza, affinché ci conoscano non solo per l’assicurazione auto ma per tutto il nostro ventaglio di servizi, dalla consulenza agli investimenti, dal risparmio alla salute fino alla protezione. Su questi ultimi due temi – ha aggiunto Oddone – stiamo cercando di costruire una quota di mercato importante, poiché riteniamo che ogni cittadino debba poter ricevere una consulenza personale per l’elaborazione di un proprio schema pensionistico alternativo, così da non dover contare solo sul sistema nazionale”.

“La preparazione e la formazione professionale della nostra rete commerciale è sicuramente un tratto distintivo di Generali Italia – ha concluso Oddone, sottolineando il ruolo centrale giocato dai loro 2.250 agenti, che, con 17 mila collaboratori e 2.850 produttori, operano in circa 4.000 punti vendita in tutta Italia – La cura delle risorse è un elemento che sta molto a cuore a tutta l’organizzazione, e anche la compagnia è contenta di investire in milioni di ore di formazione per le nostre persone”.

Anche Massimo Monacelli, General manager Generali Italia, ha voluto sottolineare l’importanza dei loro agenti: “La nostra rete di agenti è il nostro canale distributivo. Generali Italia è fatta dai suoi agenti, sono infatti loro che ogni giorno portano in tutta Italia consulenza, servizi e soluzioni ai nostri milioni di clienti, dalle famiglie alle imprese”.

La convention si svolge presso il Generali Square Garden (Palazzo delle Scintille, Milano), un luogo iconico per la città ma anche per l’Assicurazione, come sottolinea Monacelli: “Dopo aver aperto alla comunità il Palazzo delle Scintille, affinché fosse l’hub vaccinale più grande d’Italia con ben 2,4 milioni di dosi somministrate, ce ne riappropriamo per ospitare i nostri agenti, con i quali ci incontriamo nuovamente dopo diversi anni per spingere forte l’acceleratore del nostro business”.