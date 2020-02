Gennaro Lillio, chi è il concorrente di Pechino Express: età, lavoro e relazione con Lory del Santo

“I guaglioni”, questo il nome della coppia formata da Gennaro Lillio e Luciano Punzo, che prenderanno parte alla nuova edizione di Pechino Express, che li porterà alla scoperta dell’Oriente, dalla Cina alla Corea del Sud in condizioni estreme. Il programma che va in onda su Rai sarà condotto ancora da Costantino della Gherardesca e vedrà come concorrenti molti volti noto.

Tra questo proprio quello di Gennaro Lillio, modello ed ex concorrente del Grande Fratello. Proprio nella casa più spiata d’Italia Gennaro ha intrapreso il suo percorso nel mondo dello spettacolo che lo ha portato, appunto, a Pechino Express, che si rinnova in un’altra stagione che si preannuncia come sempre ricca di divertimento e colpi di scena.

Chi è Gennaro Lillio, Instagram e vita privata

Gennaro Lillio è nato a Napoli nel novembre del 1992, ha 27 anni e un fisico statuario. È molto appassionato infatti di fitness e di palestra, con la quale modella il suo fisico sempre allenato, come dimostrano anche le numerose foto postate su Instagram su cui conta più di 500mila follower. Seguaci accumulati nel corso degli anni grazie alle sue esperienze televisive.

Non solo il Grande Fratello, anche L’Isola dei Famosi e Uomini e Donne per Gennaro Lillio, sempre più proiettato alla carriera televisiva. Del ragazzo nato a Napoli colpisce anche una passata relazione, quella con Lory del Santo, che all’’epoca fece scalpore per la differenza d’età. Per Gennaro Lillio ora è tempo di avventura. E di pechino Express.