Genzano, incendio in autosalone

A Genzano in via Emilia Romagna, poco dopo la mezzanotte, c’è stato un incendio nel parcheggio di un autosalone proprio nei pressi del campo sportivo e palaCesaroni pieno centro. Le sirene dei pompieri giunti da Velletri e della polizia di Genzano hanno svegliato numerosi cittadini del popoloso quartiere che sono scesi in strada sentendo gli scoppi delle gomme e vedendo le fiamme molto alte. Il fuoco ha distrutto due macchine e danneggiata un’altra. Inoltre sono stati rotti i vetri di altre autovetture tutto nel parcheggio che da su strada. Le indagini sono seguite dalla Polizia di Stato di Genzano che stanno ora vagliando le cause non si esclude nessuna traccia, probabilmente doloso.

Latina, furti in centro commerciale, ecco dove

La polizia di Latina ha arrestato l’autore dei numerosi furti nelle auto parcheggiate presso il centro Panorama. Si tratta di un pluripregiudicato locale di 54 anni, immortalato dalla videosorveglianza in tutte le fasi dello scassinamento e del furto, nonostante egli tentasse di occultare il volto per rendersi irriconoscibile. Una volta identificato, la Polizia ha eseguito una perquisizione a casa sua e rinvenuto, oltre agli abiti perfettamente riconoscibili usati nel corso dei furti, anche buona parte della refurtiva. L’arrestato, che doveva trovarsi agli arresti domiciliari per una rapina compiuta nel 2019, è stato arrestato anche due settimane fa dai poliziotti, per evasione e furto all’interno di un supermercato; ora un altro arresto, stavolta per furto pluriaggravato oltre che per evasione.