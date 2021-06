Genzano, madre e figlia investite sulle strisce finiscono in ospedale. E’ successo ieri sera poco prima delle 19 quando si è verificato un investimento stradale di una mamma di 35 anni con una bambina di 7 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali sulla via Appia Nuova all’ingresso di Genzano nel tratto Viale Fratelli Rosselli.

Quando sono state prese da una Toyota Hybrid guidata da una giovane donna di Albano che si dirigeva verso Genzano centro. La mamma e figlia, albanesi residenti ad Ariccia, sono volate in strada per qualche metro riportando.

La mamma la frattura del bacino e alcuni traumi alle gambe, la bambina ha sbattuto la testa sulla strada ed ha avuto un trauma cranico. Sono stati trasportati dopo un primo soccorso fatto sul posto da un’infermiera di passaggio all’ospedale dei Castelli dal 118.

La donna è ancora ricoverata in osservazione al pronto soccorso mentre per la bambina a causa del trauma in testa è stato necessario il trasporto al Bambin Gesù di Roma in serata. Sul posto per le indagini e i rilievi la pattuglia di servizio della polizia locale di Genzano, in ausilio anche le altre forze dell’ordine che hanno chiuso la strada a senso unico alternato per permettere i soccorsi e i rilievi stradali con conseguente blocco del traffico in entrata e in uscita da Genzano fino alle prime ore della sera. Le condizioni della bambina comunque secondo i medici non desterebbero preoccupazione.