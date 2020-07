Georg Ratzinger è morto: addio al fratello di Papa Benedetto XVI

È morto all’età di 96 anni Georg Ratzinger, il fratello del Papa emerito Benedetto XVI. Anch’egli sacerdote, Georg è deceduto a Ratisbona, dove ha sempre vissuto.

Legatissimo a suo fratello, Benedetto si è recato più volte in Baviera a fargli visita da quando la malattia si era aggravata.

Chi era Georg Ratzinger, il fratello del papa emerito morto oggi, 1 luglio 2020: il rapporto con Benedetto XVI

Georg Ratzinger era nato il 15 gennaio 1924 ed era stato ordinato sacerdote insieme al fratello, il 29 giugno del 1951, nel Duomo di Frisinga.

Rispetto al futuro papa, Georg scelse però la musica, diventando musicista e maestro di coro.

“Dall’inizio della mia vita mio fratello è stato sempre per me non solo compagno, ma anche guida affidabile. È stato per me un punto di orientamento e di riferimento con la chiarezza, la determinazione delle sue decisioni. Mi ha mostrato sempre la strada da prendere, anche in situazioni difficili” disse di lui di lui Papa Benedetto XVI.