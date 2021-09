Germania: Spd è il partito più votato (25,7%), l’Unione umiliata invece da un 24,1%. Merkel: “Ora fare in fretta”

Dunque, con incetta di voti che in Germania non si conteggiava da diversi anni (il 25,7%), seppure con un margine risicato, Spd ha vinto le elezioni 2021, imponendosi sulla sua diretta inseguitrice, l’Unione, che segna il 24,1%, sicuramente uno e risultati meno edificanti nella sua lunga storia elettorale.

A seguire, bene i Verdi (14,8%), poi la Fdp (all’11,5%), quindi l’Afd (10,3%) e, infine, la Linke (4,9%) che, sebbene con preferenze inferiori allo sbarramento del 5%, in virtù dei tre mandati diretti (parliamo infatti di un sistema misto: proporzionale con una componente maggioritaria), sarà comunque nel parlamento tedesco.

Ecco quindi come sarà composto il nuovo parlamento tedesco

Alla luce di questa tornata elettorale, complessivamente, il ‘Bundestag’ sarà occupato da 735 seggi, a dispetto dei precedenti 709, questo perché, come dicevamo, la complessità del sistema elettorale offre maggiori opportunità di seggi, tanto è che i media avevano addirittura considerato anche l’eventualità di un parlamento aperto a ben oltre 900 seggi.

Merkel: “Ora si dovrà procedere molto rapidamente per dare vita a un nuovo governo”

Con la fine del ‘felice’ mandato Merkel, per la Germania si apre dunque un nuovo corso storico che, almeno sulla carta, dovrà faticare – e non poco – per rinverdire l’eccellente gestione interna dell’ormai ex Cancelleria, stimata dai maggior leader mondiali per il suo pragmatismo, e quelle straordinarie capacità manageriali spese a vantaggio del suo Paese.

Chiamata dalla ‘Bild’ a fare un commento a caldo sull’esito di queste ‘sofferte’ elezioni, Angela Merkel ha affermato che per formare “il governo, si dovrà procedere molto rapidamente. Verdi e Fdp vogliono sapere in tempi stretti cosa chiediamo“. Già, cosa chiederanno e quale sarà la strada da seguire?

Max