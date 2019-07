Giallo a Paperopoli: Zio Paperone è scomparso…

Dopo essersi ‘distratto’ con elementi esterni ma comunque in linea con le ‘tendenze’ (vedi anche l’ultima trovata di Liga Duck, Ligabue ‘paperinizzato’), Topolino torna nella sua dimensione più consona puntando ‘sulla specialità della casa’, ovvero i suoi personaggi.

Così si è deciso di dare vita a una sorta di caccia al tesoro o meglio, al ‘papero’, per smuovere un po’ quest’estate densa di afa ed indolenza. La notizia è che Zio paperone è improvvisamente sparito. E con lui anche la preziosissima ‘numero uno‘ (il suo primo cent guadagnato e chiuso sottovuoto in una teca sferica). A quanto pare infatti, il ‘vegliardo’ ha ricevuto una lettera ‘segreta’ e, chiusosi all’interno della biblioteca del ‘Deposito’ di Paperopoli per leggera, è poi improvvisamente sparito.

Inizia così il concorso estivo che ‘Topolino’ (in edicola domani col numero 3319), lancia sfidando tutti a concorrere per scovare dove è finito lo ‘zione taccagno’. Ovviamente, di settimana in settimana i lettori dovranno riuscire a cogliere informazioni ed indizi che li aiuteranno a ricostruire e risolvere l’enigma tramite un concorso a premi.

Zio Paperone, un giallo che coinvolgerà tutti

A rendere divertente questa ‘Missione Zione‘, la partecipazione non solo di alcuni dei protagonisti principali di Paperoli (Paperino, Qui Quo e Qua, Paperina, Battista e Miss Paperett, ma non stranamente Brigida, da sempre innamorata del vecchio papero), ma anche di quelli di ‘Topolinia‘, con Topolino, Pippo, Minnie e Pluto. Ma non solo, vista l’entità del fattaccio, anche i ‘nemici’ storici di Zio paperone – anche se per opposti motivi – decidono di darsi da fare per ‘risolvere’ l’enigma di questa scomparsa. Ecco dunque anche Rockerduck, Amelia e i Bassotti, intenti a rintracciare il mega miliardario.

Insomma un’operazione commerciale divertente e ben studiata che certamente darà i suoi frutti. Anche perché, proprio per fare le cose in grande, al concorso sono legate anche diverse iniziative promozionali. Ad esempio, sulle principali e frequentatissime spiagge della riviera Adriatica, sarà distribuito gratuitamente il PaperNews (trasposizione ‘umana’ del Papersera di Paperopoli), che farà il punto della situazione sulla scomparsa di Zio Paperone. Ma non solo, radio, web, stazioni metropolitane e ferroviarie, saranno raggiunte dal ‘bollettino’ radiogiornalistico del Trio Medusa, che informerà circa gli sviluppi di questi giallo estivo…

Che dire. Noi domani acquisteremo Topolino per iniziare la ‘caccia’…

