È giallo sulla morte di un ragazzo di 15 anni a Roma. Lo studente ha avuto un malore mentre era in un appartamento lo scorso sabato 27 febbraio. Problemi respiratori e cardiaci che, in pochi minuti, ne hanno causato il tragico decesso all’ospedale San Camillo. Cosa è accaduto è al vaglio degli inquirenti che hanno disposto l’autopsia, resta calda l’ipotesi di una overdose, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo, contro ignoti, per “morte come conseguenza di altro reato”

Latina scalo, colpo a logistica GLS

Un colpo pianificato alla perfezione e nel dettaglio, ma senza considerare un imprevisto antagonista. Rapina sventata da un operaio presso gli uffici della società di logistica GLS a Latina Scalo, un colpo che avrebbe potuto fruttare un bottino superiore ai 200.000 euro. I ladri sono stati disturbati dall’arrivo di un dipendente che si è presentato in anticipo sul posto di lavoro, e sono dovuti scappare a mani vuote senza portare a termine l’azione. I banditi sono stati fermati sul più bello, dopo aver trovato il modo di raggiungere il caveau con gli incassi aggirando i sistemi di allarme, calandosi dal tetto nel punto giusto. Ma gli è andata male, fortunatamente.