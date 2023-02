Giornata mondiale dei legumi: la contaminazione culturale è l’ingrediente principale per apprezzare ceci e fagioli

Non più solo pasta con ceci e minestrone di fagioli. Per sfatare il mito dei legumi considerati tra i piatti meno gustosi occorre sperimentare in cucina e accogliere tradizioni culinarie ricche e altrattanto antiche, come quella mediorientale.

I legumi, poco amati tradizionalmente da bambini e adulti per il sapore particolare o perché difficili da digerire, nella nostra tradizione sono poco valorizzati come ingrediente principale o accostati esclusivamente a piatti della tradizione italiana contadina.

Legumi, la FAO ha istituito la Giornata Mondiale che si celebra il 10 febbraio di ogni anno

Per un cibo così straordinario, ma da una fama non meritata, nel 2019 la FAO (Food and Agriculture Organization delle Nazioni Unite) ha istituito la Giornata Mondiale dei Legumi che si celebra il 10 febbraio di ogni anno. Protagonisti di un’innumerevole quantità di ricette, i legumi sono, secondo molti studi internazionali, uno dei food trends 2023, sia in quanto tali che rielaborati in farine e usati, in particolare, per la preparazione della pasta.

Un'analisi di questo scenario è stata compiuta da Bimby, azienda leader nel settore dei robot da cucina multifunzione, che attraverso la piattaforma di ricette Cookidoo® monitora le tendenze nelle preparazioni, rilevando che saranno i legumi le proteine alternative alla carne più in voga nel 2023.

Ma quali sono i legumi in assoluto più utilizzati nella cucina italiana?

L'analisi condotta da Bimby attraverso la piattaforma Cookidoo posiziona al primo posto i fagioli borlotti e cannellini, seguono al secondo posto i ceci e chiudono la classifica le lenticchie verdi. Non solo, sempre più italiani scelgono di utilizzare fagioli e ceci come ingredienti ideali per creare e assaporare ricette vegane, vegetariane e amiche del pianeta.

I legumi, infatti, si inseriscono perfettamente anche nel trend del plant-based, del vegetale come filosofia di alimentazione e di vita che coincide con un'attenzione sempre maggiore verso la sostenibilità ambientale.

Gli italiani diventano sempre più green anche nelle scelte alimentari, e il burger vegetale è uno dei piatti più amati. Un piatto fresco e leggero ideale per tutti coloro che amano l'idea sfiziosa del burger ma non mangiano la carne o vogliono trovare una piacevole alternativa buona per l'organismo e per il pianeta, ricca di gusto ma semplice da preparare: burger di fagioli e feta. Si parte tritando prima il pane, poi prezzemolo, cipollotto e aglio per poi aggiungere i fagioli cannellini (cotti o in vasetto), succo di limone, 1 cucchiaio di farina, 1 uovo, cumino e sale. Non basterà che aggiungere la feta e compattare il tutto per dar vita ad un gustoso piatto da cuocere in griglia o in forno, capace di far mangiare anche ai bambini i temuti fagioli per una cena vegetariana e leggera.

Per tutti coloro che desiderano sperimentare con una sfiziosa variante dell'hummus di ceci, l'antipasto mediorientale più famoso al mondo, si consiglia hummus al riciclo di verdure, sempre a base di ceci ma con l'aggiunta di verdure cotte di vario tipo, anche avanzate da altre preparazioni. L'hummus è ormai entrato anche nelle cucine italiane più tradizionali in quanto piatto semplice e salutare: dopo aver unito la bontà e le proprietà dei ceci a quelle delle verdure di stagione preferite, si consiglia di accompagnare con pane, pita e crudités di verdure per rendere la ricetta ancora più invitante e appetitosa.

Con il robot da cucina più amato di sempre, è possibile preparare in modo impeccabile gli ingredienti per le ricette semplificando la vita in cucina e guadagnando tempo. Per i Bimby lovers e gli home-cooker italiani preparare le ricette a base di legumi e non solo, sarà più semplice, veloce e accurato anche grazie a due nuove funzionalità di Bimby TM6: la funzionalità Adatta di Cookidoo per personalizzare le porzioni delle ricette a seconda di dover gestire una tavolata di amici o di preparare una pietanza tutta per sé; e la nuova modalità intelligente Tritare. Non occorrerà più domandarsi come ottenere la perfetta granella di noci o nocciole, o come tritare carote della giusta dimensione per il soffritto: con la nuova modalità Tritare è possibile scegliere la lista degli ingredienti base più utilizzati, impostare la quantità e lasciare che la giusta combinazione pre-impostata di tempo e velocità rendano il risultato perfetto.

