Giovedì Santo, 9 aprile 2020 rito della Lavanda dei piedi: cos’è e cosa significa

Il 9 aprile 2020 è il giovedì precedente la Domenica di Pasqua che per i cristiani rappresenta il Giovedì Santo. Per la Chiesa Cattolica nel giovedì santo si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e del ministero ordinato ma anche la consegna ai discepoli del comandamento dell’amore. Per queste ragioni nel giovedì santo viene celebrata la Giornata sacerdotale.

Come viene riportato anche da Wikipedia: “Il giovedì santo è caratterizzato soprattutto dalla messa nella Cena del Signore: in questo giorno non si può celebrare la Messa secondo altri formulari. La santa Comunione può essere distribuita solo nella Messa, crismale o in Cena Domini, ma agli infermi può essere distribuita in qualunque ora del giorno. Nella forma ordinaria, questo giorno è diviso tra il tempo di Quaresima e il tempo del Triduo Pasquale: questo giorno è sia l’ultimo giorno di Quaresima che il primo giorno del Triduo Pasquale, ma in modo tale che i due tempi non si sovrappongano: infatti, la Quaresima termina prima che inizi la messa in Cena Domini, con il cui inizio comincia contestualmente il Triduo Pasquale”.

Quest’anno il Giovedì Santo cade in un periodo davvero particolare per l’Italia ed il mondo intero: a causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, quest’anno sarà una Pasqua diversa e già da giovedì 9 aprile ce ne renderemo conto poiché il rito della lavanda dei piedi, con la pandemia da Covid-19 non sarà possibile. In queste ore molti si stanno domandando il significato del rito religioso del giovedì santo, vediamo insieme di cosa si tratta.

Lavanda dei piedi: come funziona e significato del Giovedì Santo

Il Giovedì Santo secondo la religione Cattolica prevede la celebrazione della Lavande dei piedi. Per ricordare Gesù che nel corso dell’ultima cena si alzò da tavola e lavò i piedi agli Apostoli, infatti, nel giovedì che anticipa la Pasqua viene svolta questa funzione, simbolo dell’amore di Dio. Quest’anno a causa del Coronavirus il Giovedì Santo 2020 non prevede messe o funzioni religiose nelle chiese, tuttavia per andare incontro ai fedeli per la giornata di giovedì 9 aprile 2020 sono state organizzate diverse trasmissioni televisione a tema: alle ore 18 su Rai 1 è prevista la Messa nella Cena del Signore mentre venerdì 10 alle 18, sempre su Rai Uno, è attesa la celebrazione della Passione del Signore, che avrà inizio alle 21 con la Via Crucis sul sagrato della Basilica di San Pietro.