Giro d’Italia, vince Bernal ma la crono è di Ganna

Il ventiquattrenne colombiano della Ineos Grenadier Egan Bernal vince il Giro d’Italia edizione 104 e il suo compagno di squadra Filippo Ganna, definito ‘un Frecciarossa’ da Vincenzo Nibali, si aggiudica l’ultima tappa, quella a cronometro che ancora una volta finisce sotto il Duomo di Milano. Doppia festa della Ineos Grenadier sotto la Madonnina. Il siciliano Damiano Caruso compie l’impresa e da gregario pluriennale certifica la sua stoffa di campione chiudendo secondo la Corsa Rosa. Terzo in classifica generale il britannico Simon Yates.

“Questa maglia è speciale, il Giro è la corsa più bella nel paese più bello del mondo. E’ una maglia bella da portare e vincere così… davvero non ho parole per descrivere quello che sento”. Lo dice ai microfoni della Rai il vincitore del Giro d’Italia numero 104, Egan Bernal. “E’ difficile da credere questo che sta succedendo, ho appena vinto un Giro e non ho parole davvero, sembra che sono calmo ma dentro ho tante emozioni dopo quello che è successo negli ultimi due anni. Non potrò dimenticare tante cose di questo Giro, dalla prima tappa vinta, prendendo abbuoni, facendo sprint in pianura: questo sono io, è il ciclismo che mi piace, ho trovato la libertà di correre come mi piace”.

“Questo è il mio quinto successo in una prova a cronometro al Giro, un risultato incredibile. Oggi ho battuto anche la sfortuna, con la foratura che nel finale mi ha costretto a cambiare la bici”. Lo dice il vincitore dell’ultima tappa, quella a cronometro, del Giro d’Italia numero 104, Filippo Ganna. “Abbiamo portato a casa un bellissimo risultato con Egan Bernal che ha fatto qualcosa di stupendo -dice ancora una volta Ganna-. Tutta la squadra ha lavorato tanto per tenere Egan sempre davanti e fuori dai pericoli. Questa Maglia Rosa è un successo di tutto il team: grazie a Egan per averlo finalizzato al meglio”.