Giubileo Roma – Festa (M5S): “Tensostrutture a Termini aumenteranno disagio senza risolvere nulla”

“5 milioni di euro per 4 tensostrutture da 70 posti e bagni chimici da utilizzare, al contempo, per persone senza fissa dimora e pellegrini indigenti, da dicembre 2024 a marzo 2026. Questa l’ideona del Commissario al Giubileo e dell’assessora alle Politiche sociali per provare a contenere il disagio, senza certamente risolvere nulla.

I residenti di Esquilino e Castro Pretorio sono molto arrabbiati, soprattutto perché mettere queste strutture a Termini aumenterà i problemi di degrado, indigenza e delinquenza, che sono sempre più frequenti. Ma almeno, il Municipio I si è ribellato a questo? No, anzi: ha bocciato la nostra mozione che proponeva, come da linee guida dell’assessora, la delocalizzazione dei luoghi di accoglienza e ricovero da quest’area già sofferente”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Municipio I, Federica Festa.

Max