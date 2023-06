‘Global Day’ – Il 21 giugno si celebra La Giornata Mondiale sulla SLA, attesa per la veleggiata della sezione di Piombino

La Giornata Mondiale sulla SLA, o “Global Day”, è promossa dalla Federazione Internazionale delle associazioni dei pazienti, l’International Alliance of ALS/MND Associations di cui AISLA è parte come membro italiano.

Si celebra ogni 21 giugno: una data certamente non casuale, perché il solstizio d’estate porta con sé un profondo sentimento di rinascita e, soprattutto, di speranza in un punto di svolta per ciò che riguarda la ricerca delle cause, dei trattamenti e delle cure efficaci per sconfiggere la SLA.

La Giornata Mondiale sulla SLA: essere fragili non significa essere deboli. E le barriere, soprattutto quelle culturali, possono e devono essere superate

Giugno, così, rappresenta il mese della Consapevolezza sulla SLA, per una sempre maggiore conoscenza della patologia grazie ad una diffusa azione di sensibilizzazione. Tante, infatti, sono le iniziative e i momenti d ’incontro promossi in tutto il mondo proprio con l’obiettivo di “raccontare” e “raccontarci”, partendo dal presupposto che essere fragili non significa essere deboli. E che le barriere, soprattutto quelle culturali, possono e devono essere superate.

La Giornata Mondiale sulla SLA: “40 anni di attività associativa, sono tantissime le iniziative che serviranno a ricordarci che soltanto la paura può renderci prigionieri”

Ecco perché l’hashtag ufficiale lanciato dall’Alliance per accompagnare questa Giornata è #ALSMNDWithoutBorders ovvero “SLA senza confini”. Ed ecco perché, parlando di Global Day, una delle prime iniziative che certamente affiora alla mente di questa preziosa comunità è il “Thalas – Mare&Vento, il grande abbraccio” la meravigliosa veleggiata resa possibile dagli amici della sezione di AISLA Piombino che, ogni anno, viene attesa con impazienza. “Ma nell’anno in cui celebriamo i primi 40 anni di attività associativa – spiegano gli organizzatori – sono tantissime le iniziative che serviranno a ricordarci che soltanto la paura (ed una mancata consapevolezza) può renderci prigionieri. Perché la nostra speranza è – e sempre sarà – senza confini!”

#ALSMNDwithoutborders #SLAGLOBALDAY #AISLA40

