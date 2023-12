Google, ecco le parole più cercate in Italia nel 2023

Con l’anno che volge al termine, Google ha rilasciato il suo rapporto annuale sulle tendenze di ricerca che hanno caratterizzato il 2023. Il report rivela una panoramica affascinante delle curiosità degli utenti italiani, riflettendo gli eventi, le personalità e le tematiche che hanno monopolizzato l’attenzione online.

Tra i personaggi più cercati, Jannik Sinner ha conquistato la vetta della classifica. La giovane stella del tennis mondiale ha suscitato grande interesse, soprattutto dopo aver contribuito alla vittoria dell’Italia nella Coppa Davis con la nazionale. Al secondo posto, troviamo Romelu Lukaku, protagonista di ferventi voci di mercato che lo hanno coinvolto con la Juventus prima di approdare alla Roma durante l’estate.

La sezione dedicata agli addii ha visto al primo posto Maurizio Costanzo, lo storico presentatore scomparso a febbraio, seguito da figure di spicco come Silvio Berlusconi, Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno e Gianluca Vialli.

I film di tendenza hanno visto primeggiare la coppia Oppenheimer-Barbie, seguita da “C’è Ancora Domani”, “Assassinio a Venezia” ed “Everything Everywhere all at Once”.

Nella categoria attrici e attori, le prime quattro posizioni sono state conquistate da attrici: Chiara Francini, Luisa Ranieri, Beatrice Luzzi ed Elena Sofia Ricci, seguite da Angelo Duro.

Rosa Chemical ha raggiunto la vetta della classifica, dei cantanti probabilmente influenzato dal siparietto con Fedez, che si è classificato al secondo posto. Marco Mengoni ha vinto Sanremo 2023 ed è giunto al terzo posto nella categoria.

Per quanto riguarda i testi delle canzoni, “Due Vite” di Marco Mengoni e “BZRP” di Shakira sono stati i più cercati, con quest’ultima al centro del gossip per la sua separazione da Piquè.