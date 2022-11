Gorno Tempini (Cdp): “Sostenibilità non è uno slogan, ma un modo di operare”

(Adnkronos) – “Per Gruppo Cassa Depositi e Prestiti la parola sostenibilità non è uno slogan, ma un modo di operare”. Così Giovanni Gorno Tempini, presidente del Gruppo Cdp, in occasione del Forum Multistakeholder organizzato presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

“La parola chiave per costruire il futuro è dialogo e la giornata di oggi è proprio centrata sul dialogo e sul confronto – prosegue Gorno Tempini – Il tema della sostenibilità è diventato parte integrante della nostra anima operativa. Non può essere solo un esercizio interno, deve essere un esercizio comunicato, spiegato e soprattutto aperto. Stiamo andando nella direzione condivisa? Stiamo andando nella direzione giusta? Cosa il mondo ci può dire? Da qua il Forum Multistakeholder di oggi”.

In chiave sostenibilità sono stati fatti passi importanti, ma la strada è ancora lunga: “C’è ancora tantissimo da fare, soprattutto sul tema delle infrastrutture sociali – conclude Gorno Tempini – Questo tema ancora si intreccia, come ci ha insegnato la pandemia, con le tematiche della digitalizzazione e dell’energia. Riguarda l’istruzione, le conoscenze necessarie affinché le persone siano pronte ad accogliere il nuovo che arriva come un’opportunità e non come un pericolo. Infrastrutture significa anche sanità con strutture fisiche che devono essere adeguate e moderne”.