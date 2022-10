Governo, Cacciari: “Problema Meloni sarà Lega, non Berlusconi”

(Adnkronos) – “La contraddizione maggiore nella coalizione di destra è tra Meloni e Salvini. Le posizioni attuali di Meloni nei confronti di Draghi e come destra europea la avvicinano a Berlusconi e non a Salvini”. E’ il parere di Massimo Cacciari davanti alla trattativa per la formazione del nuovo governo.

“Il problema sarà l’atteggiamento che assumerà la Lega, che ha preso la legnata. E’ una coalizione debolissima, perché al di là della vittoria netta, la Meloni non ha una maggioranza netta in Parlamento. E ci sono davanti scadenze drammatiche, nessuno può augurarsi di governare l’Italia nei prossimi mesi. Non ci sono maggioranze sufficientemente coese in Italia, anche per la legge elettorale”, dice a Non è l’arena.