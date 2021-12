Governo, Letta: “Non so se maggioranza avanti dopo Draghi”

”Diamo il benvenuto su questo palco a Enrico Letta, che ci ha fatto, anche lui, la cortesia di venire a confrontarsi con la platea di Atreju, anche se a dire la verità è un antesignano di questa festa…”. Giorgia Meloni presenta così il segretario del Pd, ospite questa sera ad Atreju 2021.

“Leggendo i giornali ho l’impressione di avere il problema di non sembrare troppo in sintonia con Giorgia Meloni perché è partito un film, che è anche interessante ma non è vero” dice Letta riguardo alle indiscrezioni di stampa, smentite, su contatti con Giorgia Meloni in vista del Quirinale.

“Io ritengo che il presidente della Repubblica debba essere eletto con una larga maggioranza – sottolinea – che debba essere votato da tutti e non mi sembra che questa sia la caratteristica che contraddistingue l’ipotesi di candidatura di Berlusconi. E’ contraddittoria” su questo “e credo che sia molto in salita”.

E a chi gli chiede se la maggioranza terrebbe senza Mario Draghi premier, Letta risponde: “Non lo so se questa maggioranza andrebbe avanti dopo di lui. So che questa è una maggioranza molto difficile, fa fatica a stare insieme e se lo stiamo stati fin qui è stato per grande senso di responsabilità da parte di tutti”.

“Io – aggiunge – penso che Draghi stia facendo molto bene e se resta a Palazzo Chigi è positivo ma ne parleremo a gennaio”.



“Al governo nella prossima legislatura ci andiamo solo se le elezioni le vinciamo – mette poi in chiaro – L’idea che noi dobbiamo andare al governo sempre per me è molto negativa per la politica e anche per noi”.