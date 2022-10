Governo Meloni al Senato, Calenda ‘rischia’ di votare fiducia

(Adnkronos) – Carlo Calenda non ha votato la fiducia al governo Meloni al Senato. Il leader di Azione, però, ha rischiato di votare sì come la maggioranza. Calenda, su Twitter, racconta di aver “sfiorato un incidente in Senato. Mi chiamano per passare nel corridoio di voto: ‘Calenda’. Io rispondo ‘ sì’ (che per me voleva dire si ci sono) al commesso che replica ‘Calenda vota sì’ alla fiducia. Questa la riporto per Fratelli di Crozza”.

Su Twitter c’è anche il giudizio del senatore su un passaggio della replica del premier Giorgia Meloni. “Meloni spiega che per incentivare le imprese ad assumere persone occorre introdurre una tassazione che tenga conto del rapporto fatturato/lavoratori. Solo una persona che non ha conoscenza del mondo reale può pensare che le aziende assumano lavoratori non necessari per un bonus”, scrive Calenda.