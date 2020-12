Grave incidente stradale a Monte Porzio Catone: la situazione

Grave incidente stradale questa mattina a Monte Porzio Catone. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, alle 8.40 circa in Piazza Manzoni incrocio con Via Aldo Moro la motrice di un camion in manovra ha urtato due auto. Le squadre dei pompieri hanno estratto dalle lamiere un uomo che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale S.Giovanni. Sul posto carabinieri e polizia locale.

Una mattina terribile nella Capitale dunque, quella di oggi, dopo l’incidente mortale sulla via Pontina e gli altri due incidenti successivi, il primo sempre sulla stessa Pontina e un terzo, connesso, sulla Laurentina.

