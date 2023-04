Grazie al Decreto Bollette, rinnovato il bonus sociale luce e gas fino a giugno 2023. Ecco come funziona e come ottenerlo

Grazie all’ultimo decreto bollette, emanato in concomitanza della scadenza di fine marzo per i bonus contro il caro energia, il governo Meloni ha prorogato diverse misure per poter aiutare le famiglie in difficoltà con il pagamento delle fatture di elettricità e gas.

Il bonus che è stato rinnovato è il bonus sociale luce e gas

Bonus Bollette. Di cosa si tratta?

Il bonus bollette è una misura prevista dal governo volta ad aiutare le famiglie che a causa di condizioni economiche precarie non riescono a sostenere il pagamento delle bollette luce e gas in seguito ai rincari causati dal conflitto russo-ucraino.

Dal 1 aprile al 30 giugno, si potrà ottenere del bonus il quale ha un importo variabile a seconda di diversi parametri.

Il Bonus per la bolletta della luce ha gli importi che seguono

Come ben spiega il blog di Prontobolletta, per le famiglie con un ISEE inferiore ai 9530€, gli importi economici ottenibili sono i seguenti:

Parametri Bonus Luce Per famiglie di 1 o 2 persone 49,94€ Per famiglie di 3 o 4 persone 59,15€ Per famiglie con più di 4 persone 64,61€

Per le famiglie con un ISEE tra i 9530€ e i 15mila€, il bonus avrà gli seguenti importi:

Parametri Bonus Luce Per famiglie di 1 o 2 persone 39,13€ Per famiglie di 3 o 4 persone 48,23€ Per famiglie con più di 4 persone 52,78€

Per quanto concerne il bonus per il gas vi sono regole diverse siccome aumentano i parametri da considerare.

Infatti, si legge ancora nel blog di Prontobolletta, non cambiano solo le categorie d’uso ma anche le zone climatiche in cui si vive. Tuttavia è possibile definire un quadro come segue.

Per le famiglie costituite da 4 persone con ISEE fino a 9350€ oppure che sono beneficiare del reddito di cittadinanza oppure che hanno un numero di figli maggiore o uguale a 4:

Categoria d’uso Zona climatica Bonus Luce Solo acqua calda e cottura Tutte 25,48€ Solo riscaldamento Zona A/B 10,92€ Solo riscaldamento Zona F 25,47€ Acqua calda, cottura e riscaldamento Zona A/B 18,20€ Acqua calda, cottura e riscaldamento Zona F 34,58€

Per le famiglie costituite da più di 4 persone con ISEE fino a 9350€ oppure che sono beneficiare del reddito di cittadinanza oppure che hanno un numero di figli maggiore o uguale a 4:

Categoria d’uso Zona climatica Bonus Luce Solo acqua calda e cottura Tutte 30,94€ Solo riscaldamento Zona A/B 10,92€ Solo riscaldamento Zona F 32,76€ Acqua calda, cottura e riscaldamento Zona A/B 22,75€ Acqua calda, cottura e riscaldamento Zona F 43,68€

Per le famiglie con ISEE tra i 9530€ e 15000€ con meno di 4 figli:

20,02€ in tutte le zone climatiche e se si usa il gas solo per l’acqua calda e la cottura;

in tutte le zone climatiche e se si usa il gas solo per l’acqua calda e la cottura; 9,10€ per le zone climatiche A/B se si usa il gas solo per il riscaldamento;

per le zone climatiche A/B se si usa il gas solo per il riscaldamento; 20,02€ per le zone climatiche F se si usa il gas solo per il riscaldamento;

per le zone climatiche F se si usa il gas solo per il riscaldamento; 14,56€ per le zone climatiche A/B qualsiasi sia il tipo di utilizzo della fornitura;

per le zone climatiche A/B qualsiasi sia il tipo di utilizzo della fornitura; 27,30€ per le zone F qualsiasi sia il tipo di utilizzo della fornitura.

Per le famiglie con ISEE tra i 9530€ e 15000€ con più di 4 figli:

24,57€ in tutte le zone climatiche e se si usa il gas solo per l’acqua calda e la cottura;

in tutte le zone climatiche e se si usa il gas solo per l’acqua calda e la cottura; 9,10€ per le zone climatiche A/B se si usa il gas solo per il riscaldamento;

per le zone climatiche A/B se si usa il gas solo per il riscaldamento; 26,39€ per le zone climatiche F se si usa il gas solo per il riscaldamento;

per le zone climatiche F se si usa il gas solo per il riscaldamento; 18,20€ per le zone climatiche A/B qualsiasi sia il tipo di utilizzo della fornitura;

per le zone climatiche A/B qualsiasi sia il tipo di utilizzo della fornitura; 34,58€ per le zone F qualsiasi sia il tipo di utilizzo della fornitura.

Come ottenere il bonus sociale luce e gas?

Il bonus verrà riconosciuto in modo automatico. In altre parole non sarà necessario compilare documenti o domande specifiche.

Infine, conclude l’interessante articolo pubblicato dal blog di Prontobolletta L’unico atto necessario è la Dichiarazione sostitutiva unica per vedersi ricevere l’attestato ISEE.

Il bonus bolletta sarà erogato come sconto in bolletta.

Max

Fonte: https://www.prontobolletta.it/news/bonus-bolletta-giugno/