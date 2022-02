(Adnkronos) – Via libera dall’Ufficio di presidenza della Camera all’obbligo del green pass rafforzato per gli over 50 per l’accesso a Montecitorio. L’obbligo varrà a partire dal 15 febbraio e fino al 15 giugno, come previsto dalla normativa generale. Ed è obbligo di super green pass anche per l’accesso al Senato, sempre dal 15 febbraio e sempre per gli over 50. E’ quanto avrebbe stabilito il Consiglio di presidenza di Palazzo Madama.