Guerra Ucraina, Farnesina a italiani: “Lasciate Kiev, anche in treno”

(Adnkronos) – In seguito all’intensificarsi dell’offensiva militare della Russia in Ucraina, la Farnesina fa sapere che “ai connazionali ancora presenti nella capitale Ucraina e dintorni è raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare Kiev, negli orari in cui non c’è il coprifuoco”. “Si raccomanda la massima cautela”, si legge nel messaggio rivolto ai connazionali sul sito ‘Viaggiare sicuri’ della Farnesina, nel suo aggiornamento sulla situazione in Ucraina.