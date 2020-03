Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, stasera lunedì 23 marzo su Italia 1: orario e trama

La richiesta è stata accorata ed è arrivata a gran voce da parte di tutti fan: “Mandate in onda Harry Potter”. Italia 1 ha riposto presente all’appello e ha deciso così di riproporre l’intera saga del maghetto più famoso del mondo che da lunedì scorso ha riiniziato a deliziare le serate degli italiani, orfani della saga dallo scorso Natale.

Harry Potter è infatti diventato ormai un appuntamento fisso, tanto da spingere i fan a chiedere la messa in onda nel corso del periodo di quarantena. Lunedì e martedì scorso sono andati in scena i primi due appuntamenti (La pietra filosofale e la camera dei segreti), stasera lunedì 23 marzo alle 21 e 20 circa andrà in onda invece Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: la trama

Continua quindi l’appuntamento con Harry Potter fino al prossimo 7 aprile, quando andrà in onda l’ultimo capitolo della saga, una tra le più amate di sempre. Questa sera Harry Potter e il prigioniero di Azkaban racconterà il terzo capitolo, uno dei più cupi ma allo stesso tempo avvincenti dell’intera saga.

Harry infatti frequenta il terzo anno a Hogwarts e dovrà fare i conti con un pericoloso assassino fuggito dall’inespugnabile prigione di Azkaban. L’uomo, Sirius Black, è legato alla famiglia del piccolo mago e lo seguirà nel corso delle sue avventure. Ma sarà davvero così malvagio come lo dipingono? Per scoprirlo non rimane che seguire il terzo capitolo della saga questa sera su Italia 1.