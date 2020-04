Harry Potter, un sito dedicato ai bambini a casa tra magia e passatempo

Mentre i grandi si interrogano su quando tutto questo finirà, i più piccoli assimilano ansie e paure, allontanati dallo svago e dal divertimento. Chiusi in casa tra compiti online e, nei peggiori dei casi, tristi notizie proveniente dal mondo. Per questo JK Rowling, autrice di Harry Potter, ha deciso di aprire un sito completamente dedicato al maghetto più famoso al mondo.

Un modo aiutare i bambini a superare l’isolamento immergendosi in un modo magico. Il portale si chiama ‘Harry Potter at home’, letteralmente ‘Harry Potter a casa’, ed è un sito consultabile gratuitamente che mette a disposizione dei bambini e dei genitori strumenti in grado di aiutare i più piccoli nell’apprendimento e nello svago, con puzzle, passatempo e anche la versione audiolibro della Pietra filosofale.

“I bambini potrebbero aver bisogno di magia”

Per i fan di Harry Potter si prospetta quindi un isolamento più piacevole immersi nel magico mondo del maghetto più amato al mondo. Harry Potter at home è un sito nato dalla volontà dell’autrice della saga JK Rowling di regalare un sorriso e un po’ di magia a tutti, perché Harry Potter è ormai amato in modo trasversale da più generazioni.

La stessa JK Rowling attraverso una nota ha parlato dell’iniziativa: “I genitori, gli insegnanti e badanti impegnati nel riuscire a far divertire e a tenere interessati i bambini mentre sono in lockdown potrebbero aver bisogno di un po’ di magia. Per oltre vent’anni, Hogwarts (l’istituto scolastico immaginario che costituisce l’ambientazione principale dei romanzi Harry Potter) ha rappresentato una fuga per tutti, lettori e fan, giovani e meno giovani, nei tempi inconsueti in cui ci ritroviamo, vogliamo darvi di nuovo il benvenuto a Hogwarts, dove troverete un rifugio per voi, la vostra famiglia e coloro a cui tenete”.