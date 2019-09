Higuain al River Plate: l’argentino apre per il futuro

La testa ora è tutta sul presente: Gonzalo Higuain è rimasto a Torino per riprendersi la Juventus e ci sta riuscendo. Il Pipita ha voglia di fare bene, ha fame. Quando però gli chiedono del futuro e della fine della sua carriera il pensiero va alla sua Argentina: “Non so quando mi ritirerò, ma ora voglio rimanere alla Juventus per rispettare il mio contratto – ha detto a Fox Sports Argentina.

Qui sto bene, conosco i compagni e lo staff medico, perciò è stato facile tornare. Un mio ritorno al River Plate? A loro non chiudo mai le porte, ma adesso penso al mio presente in Italia”.

Higuain: “Ho già progetti per il futuro”

Higuain ha iniziato nel miglior modo possibile la sua nuova avventura a Torino, ha segnato col Napoli, si è trovato alla grande con Cristiano Ronaldo. Ha la voglia di un ragazzino, ma è giusto pensare al futuro: “Il River lo seguo ancora, sono contento che stia andando bene. Marcelo Gallardo – allenatore del River, ndr – può avere un grande futuro anche in Europa.

Quando lascerò il calcio potrebbero mancarmi gli allenamenti e lo spogliatoio, ma ora la vedo come una cosa lontana. In ogni caso ho già dei progetti per il futuro, vorrei aprire una scuola calcio e far vedere ai bambini cosa ho vissuto per arrivare fin qui”, ha concluso Higuain.