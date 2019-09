Hollywood, brutto incidente per Kevin Hart

Una serata come tante, in compagnia di amici. Kevin affida la guida della sua Plymouth Barracuda ad un amico, lui intanto si rilassa conversando con un’amica seduta sui sedili posteriori. L’auto imbocca la ‘famigerata’ Mulholland Drive, una via abbastanza ostica che si snoda lungo i quartieri bene di Hollywood. Forse l’imperizia dell’uomo al volante, o una distrazione (le successive analisi non segnaleranno ne abuso di alcol, e ne di droghe), fatto è che la macchina centra in pieno un guard-raill abbattendolo. Il primo ad uscire dall’abitacolo ritorto è proprio l’attore Kevin Hart. In quei momenti più spaventato che dolorante chiama subito altri amici per farsi soccorrere. Il suo amico alla guida lamenta da subito forti dolori da trauma e viene portato via con l’autombulanza, la ragazza non accusa invece traumi e lui, Kevin, decide sulle prime di farsi portare a casa, poco distante dal luogo del violento impatto.

Intorno all’una della notte, giunto a casa, nemmeno il tempo di rilassarsi sul letto per smaltire lo spavento, che l’attore realizza l’entità dei dolori provenienti dalla schiena. Un crescendo che costringe gli amici a chiamare il soccorso sanitario e, dopo pochi minuti, caricato l’attore, l’ambulanza punta e sirene spiegate verso l’ospedale. kevin Hart avrebbe infatti riportato ‘serie’ conseguenze dall’incidente. Ma al momento, hanno poi spiegato dalla Cbs, non è ancora stato ufficializzato il bolletino medico…

Max