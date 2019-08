Restare senza connessione ad internet può essere davvero seccante. Per fortuna possiamo chiedere a qualcuno di attivare l’hotspot e condividere con noi la connessione.

Hotspot sul cellulare: come condividere la connessione dati

Essere in giro e restare senza copertura dati sul proprio smartphone è davvero una seccatura. Oggi, infatti, tra social network e app di messaggistica siamo sempre “connessi” e non poter sfruttare la rete internet quando si è in giro risulta un vero e proprio problema. Senza connessione dati non possiamo pubblicare sui nostri social né inviare un messaggio WhatsApp ad un amico o usare Google per cercare qualcosa al volo!

In una situazione del genere solitamente abbiamo a disposizione due soluzioni:

Connettersi ad una rete pubblica;

Sfruttare il tethering di un altro smartphone.

Per quanto riguarda la prima soluzione va detto che, purtroppo, in molte zone le connessioni Wi-Fi pubbliche non ci vengono in aiuto: il segnale risulta spesso scarso e non può non coprire alla perfezione la zona in cui ci troviamo (specie se ci stiamo spostando).

Lo stesso capita per i bar, i ristoranti o qualsiasi altro tipo di locale. Molti gestori proteggono la connessione ad internet con una password e bisogna inevitabilmente chiedere al proprietario di fornircela per connetterci alla loro rete wireless. Un caso ancora più spiacevole è quando nella zona in cui ci troviamo, o il locale dove stiamo consumando qualcosa di fresco, non c’è una Wi-Fi a cui potersi connettere.

La seconda soluzione, quella del “tethering” in questo momento potrebbe non dirti niente, ma probabilmente ne avrai già sentito parlare. Sicuramente questa funzione, attivabile su tutti i moderni smartphone, ti è più familiare con il termine Hotspot.

Si tratta di una funzione che ritorna molto utile proprio quando tu o un tuo amico restate senza connessione dati e avete bisogno di collegarvi ad una rete internet.

Infatti, attivare l’hotspot su un dispositivo mobile permetterà a chiunque sia nelle vicinanze di sfruttare la sua connessione dati e di navigare come se si fosse connessi ad una normale Wi-Fi. Esatto, proprio così: il tethering è la funzione che trasforma un cellulare in modem/router e permette di condividere la connessione a Internet con altre persone.

