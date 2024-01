I Green Day cambiano una frase di “American Idiot” per attaccare Trump

I Green Day, la band rock americana, ha scelto di cambiare una loro frase di una loro canzone per sferrare una critica a Donald Trump. Durante lo spettacolo trasmesso in tv per la notte di Capodanno, la band ha cambiato una frase di “American Idiot”.

Il leader della band, Billie Joe Armstrong, stava cantando la famosissima canzone “American Idiot” quando ha cambiato la frase “Non voglio essere un redneck”, ossia uno degli operai bianchi del sud che sono pieni di pregiudizi e quindi considerati “idioti americani”. La frase è diventata “non voglio essere un Maga”, tradotto: Make American Great Again, slogan utilizzato nella politica statunitense reso famoso da Donald Trump nella sua campagna elettorale presidenziale del 2016.

Inizialmente la canzone venne pubblicata nel 2004 con l’idea di attaccare George Bush, allora presidente degli Stati Uniti.