I superfood del 2024: tra grani antichi, frutti particolari e mashroom coffee

Conoscete i superfood? Sono quei cibi che servono a nutrirci in maniera sana, ma anche gustosa e, perché no, glamour. Nel 2024 ci saranno dei superfood che vedranno l’aggiungersi di grani antichi, frutti particolari e alternative al caffè.

Il brand italiano di cibo plant-based, biologico e crudista, CiboCrudo, ha sovrapposto i trend di TikTok e instagram con gli studi scientifici e i temi più dibattuti dagli esperti. Risultato è che nella dieta del 2024 entreranno frutti insoliti, nuovi grani antichi e alternative al caffè fatte con i funghi.

Sarà sicuramente l’anno della chlorella: un’alga verde unicellulare che cresce in acqua dolce. È una fonte proteica completa oltre al ferro contiene vitamina C e preziosa omega-3.

Poi troviamo il burro di cacao che rappresenta un’alternativa ai grassi animali. Poi per gli amanti del caffè o meglio per chi vuole trovare un’alternativa al caffè, dagli Usa arrivano i mashrooms coffee: il caffè fatto con i funghi. Tra le varietà più usate ci sono il reishi, il chaga, il cordyceps e il cardoncello.

Per ultimo, ma non ultimo, c’è il Camu Camu, un frutto insolito che ha l’aspetto di una piccola bacca acida che, però, è una tra le fonti naturali più ricche di vitamina C.