I tabaccai chiuderanno con il nuovo Decreto? Le ipotesi in attesa della risposta

I tabaccai chiuderanno con il nuovo Decreto? Le ipotesi in attesa della...

Le restrizioni hanno subito un nuovo inasprimento per arginare l’emergenza coronavirus. Conte nella nuova conferenza stampa è stato chiaro: chiuderanno fabbriche, aziende e servizi non fondamentali. Il premer ha quindi fatto un elenco di quello che rimarrà aperto citando farmacie, supermercati, negozi di generi alimentali e servizi finanziari e assicurativi.

Dopo la lista è arrivata la raccomandazione: “Non affollatevi davanti ai supermercati, non serve”. Terminata la nuova conferenza stampa però in molti si sono chiesti se anche i tabaccai, non citati da Conte, sarebbero rimasti chiusi fino al prossimo 3 aprile.

Tabaccai chiusi? Domani la comunicazione ufficiale

Una possibilità che ha gettato nel panico i fumatori, che si troverebbero in tal caso senza sigarette. La risposta ufficiale arriverà nella giornata di domani, quando il Governo renderà noti, in maniera scritta, i dettagli del nuovo Decreto, che nel discorso di Conte non prevede l’apertura dei tabaccai.

Considerando però una notevole percentuale di fumatori in Italia è possibile che il Governo decida di lasciarli aperti, per non rendere ancora più difficile un isolamento forzato che potrebbe prolungarsi oltre la data già fissata, ossia il prossimo 3 aprile.