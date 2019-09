I Thegiornalisti si sciolgono: il motivo e l’annuncio shock di Tommaso Paradiso

Quasi un decennio insieme, una scalata che li ha portati fino al Circo massimo. Ora la fine. I Thegiornalisti si sciolgono, la band rivelazione degli ultimi anni ha chiuso il sipario. A rivelarlo è il leader del gruppo Tommaso Paradiso, che lo ha annunciato attraverso delle storie Instagram: ““Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti, ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così.

E’ stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me, o come me, che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. E’ inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione. I problemi ce li teniamo per noi. A voi deve rimanere tutto l’amore che in questi anni abbiamo condiviso”.

I Thegiornalisti si sciolgono: il motivo

E’ ancora ignoto il motivo ufficiale per cui la band si è sciolta, ma da mesi Tommaso Paradiso lasciava trasparire dei malumori che evidentemente erano provocati da alcuni dissapori con gli altri membri della band. Possibile che l’imponente personalità di Tommaso Paradiso abbia sentito oscurare gli altri membri del gruppo.

Alcuni indizi disseminati in post Instagram e storie enigmatiche potevano far pensare ad un periodo non troppo felice sotto il punto di vista dell’armonia della band, ma sarebbe stato difficile allora ipotizzare uno scioglimento. Una cosa è sicura: i The Giornalisti si sciolgono, ora Tommaso Paradiso inizia una nuova avventura da solista.