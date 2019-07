ICC, Juventus-Inter: vincono i bianconeri. Decisivi i rigori e Buffon

Sono serviti i rigori per decretare la vincitrice tra Juventus e Inter, che si sono sfidate a nanchino per la seconda giornata della ICC. Alla fine hanno avuto la meglio i bianconeri grazie ai calci di rigore, al termine della gara regolamentare terminata sull’1-1.

Prima l’autogol di de Ligt ha spianato la strada all’Inter, poi la punizione di Cristiano Ronaldo ha portato la gara in equilibrio. Calcio potente e deviazione decisiva per l’1-1- che ha sancito la parità finale.

Juve-Inter, decisivi i calci di rigore

La gara è stata decisa ai calci di rigore, dove è risultato decisivo Gigi Buffon. Il portiere tornato a Torino in estate dopo l’esperienza al PSG ha parato tutto e portato i bianconeri alla vittoria. Ha neutralizzato tre tiri dal dischetto e mostrato di poter sperare in una maglia da titolare anche per la prossima stagione.

La gara ha messo in mostra due squadre ancora lontanissime dalla forma migliore, ma qualche indicazione è arrivata. Come la posizione di Ronaldo ad esempio, che ha agito largo sulla sinistra e ha colpito l’Inter con un calcio di punizione deviato sotto l’incrocio. In attesa del derby d’Italia di campionato le due squadre hanno dato vita ad un antipasto di grande calcio, nonostante la condizione ancora lontana da quella ottimale.