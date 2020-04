Il coronavirus non andrà via con il caldo: gli esperti sull’aumento delle temperature

Il coronavirus non andrà via con il caldo: gli esperti sull’aumento delle...

Con temperature in aumento, molti hanno sperato che il clima caldo potrà porre fine allo scoppio del coronavirus. Ma gli esperti hanno versato acqua gelida su queste teorie e hanno avvertito che il coronavirus non andrà via con il caldo.

I membri della National Academy of Sciences hanno scritto una lettera alla Casa Bianca, spiegando che non vi sono dati sul fatto che il virus smetterà di diffondersi coi climi più caldi.

Coronavirus e caldo: la lettera della National Academy of Sciences, il virus Covid-19 può resistere alle alte temperature

“Esistono prove che suggeriscono che il coronavirus possa trasmettersi in modo meno efficiente in ambienti con temperatura e umidità ambiente più elevate” si legge nella lettera. “Tuttavia, data la mancanza di immunità dell’ospite a livello globale, questa riduzione dell’efficienza di trasmissione potrebbe non portare a una riduzione significativa della diffusione della malattia senza la concomitante adozione dei principali interventi di sanità pubblica “.

Nella lettera, gli esperti citano uno studio sull’epidemia in Cina, che mostra che anche in condizioni calde e umide, il virus si è diffuso “esponenzialmente”. Sulla base dei risultati, i ricercatori stanno esortando il pubblico a non fare affidamento sul clima caldo per porre fine alla pandemia.

Il dottor William Schaffner, esperto del Vanderbilt University Medical Center, ha dichiarato: “Sebbene possiamo sperare che il tempo contribuisca alla riduzione della trasmissione, non possiamo farci affidamento”.

La lettera arriva dopo che Donald Trump ha rassicurato gli americani sul fatto che la diffusione del virus rallenterebbe con un clima più caldo “Sembra che ad aprile, in teoria quando fa un po ‘più caldo, il virus scompare miracolosamente” ha detto il presidente Americano. “Il calore, in generale, uccide questo tipo di virus”.