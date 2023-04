Sempre caratterizzato da fede e perseveranza, il Dottor Mariano Amici prosegue il suo impegno nella ricerca della verità scientifica.

Salito alla ribalta delle cronache per la sua dura battaglia contro quella ‘dittatura sanitaria’ che in piena pandemia impose rigide regole da seguire (non ultima la discussa vaccinazione obbligatoria), dopo aver commentato quanto rivelato dall’inchiesta della procura bergamasca, in merito alla ‘presunta emergenza sanitaria’ (che, in riferimento alla pandemia da Covid ha confermato le responsabilità dettate da un vero e proprio ‘buco sanitario’, con migliaia di vittime in tutto il Paese), oggi sul suo sito – marianoamici.com – il vulcanico medico di Ardea è tornato a porre ai suoi lettori un interessante interrogativo.

Il Dottor Mariano Amici: “Non vi sembra il caso che anche i più miopi inizino ad aprire gli occhi?”

Sempre in linea col suo ormai noto slogan, “Continuiamo a far maturare le coscienze”, stavolta il Dottor Amici scrive:

“La propaganda del main stream ci ha fatto vedere che i “sieri miracolosi” sono arrivati in un furgoncino a -80 gradi per evitarne il deterioramento e poi sono stati somministrati senza la DOVUTA richiesta del medico anche sulle spiagge a +40 gradi, spesso addirittura scaduti, facendovi firmare il cosiddetto consenso informato senza, di fatto, fornirvi alcuna informazione sul quadro rischi/benefici!

Non vi sembra il caso che anche i piu’ miopi inizino ad aprire gli occhi?

Mariano Amici, medico”

Max