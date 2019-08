Il Festival Food&Book a Montecatini Terme

Dopo Chicco Cerea, Ezio Santin, Gualtiero Marchesi, Aimo e Nadia Moroni, Livia e Alfonso Iaccarino, sarà lo chef Gennaro Esposito il protagonista di una cena di Gala a lui dedicata nell’ambito della settima edizione di Food&Book.

Gli organizzatori hanno infatti pensato di invitare a Montecatini Terme lo chef del ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense per una serata d’onore in programma venerdì 11 ottobre, alle 20,30 presso il Grand Hotel La Pace.

“Abbiamo scelto Gennaro Esposito – ha dichiarato Luigi Franchi, condirettore del Festival del libro e della cultura gastronomica insieme all’ideatore Sergio Auricchio – oltre che per la sua bravura e la capacità di valorizzare i prodotti del territorio, per il suo impegno sociale: dal 2003 organizza con centinaia di chef suoi invitati la “Festa a Vico” durante la quale, in diverse postazioni della città, gli chef preparano piatti, il cui ricavato va in beneficenza, per decine di migliaia di visitatori che affollano il centro storico. Ogni anno centinaia di migliaia gli euro vengono destinati ad associazioni, onlus, istituzioni impegnate nel sociale”.

Il Festival Food&Book si basa su un format originale, coinvolgendo scrittori e autori che in qualche modo raccontano il cibo e importanti chef che il cibo lo raccontano con le loro ricette e spesso con libri di successo. La settima edizione del Festival che ha per tema sostenibilità, salute e lotta allo spreco si svolgerà quest’anno dall’11 al 13 ottobre, sempre nelle storiche Terme Tettuccio di Montecatini Terme, uno degli esempi più suggestivi del liberty italiano. Nelle tre giornate si susseguiranno decine di eventi con spettacoli, incontri e cene a tema, con scrittori e chef che animeranno la città toscana, oltre a momenti per i più giovani con centinaia di studenti delle scuole alberghiere che arriveranno da tutta Italia e animazioni a tema gastronomico anche per i più piccoli per favorire la partecipazione delle famiglie.

Food&Book è un’iniziativa organizzata dall’Associazione Leggere Tutti in collaborazione con Comune di Montecatini Terme, Terme di Montecatini Spa, Istituto Alberghiero Martini di Montecatini Terme.

